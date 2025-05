Avengers | Doomsday clamoroso | Tom Holland è ancora in trattative per tornare nei panni di Spider-Man?

Tom Holland è ancora in trattative per tornare nei panni di Spider-Man in un atteso crossover dei Marvel Studios, che vedrà l'introduzione di Doctor Doom. Inizialmente previsto per "Avengers: The Kang Dynasty", il suo futuro nel franchise è diventato incerto, con numerosi cambiamenti nella sceneggiatura e nella pianificazione del film.

A quanto pare, Holland sarebbe ancora in forse per il prossimo crossover dei Marvel Studios che vedrà l'arrivo di Doctor Doom Fino a un po' di tempo fa lo Spider-Man di Tom Holland doveva essere il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty. Da allora, però, molte cose sono cambiate: la sceneggiatura di Jeff Loveness e Michael Waldron è stata cestinata a favore di quella di Stephen McFeely con il film ribattezzato Avengers: Doomsday. L'accordo tra i Marvel Studios e la Sony Pictures prevede che Spider-Man possa apparire nei film sui Vendicatori, ma a complicare le cose c'è il fatto che Spider-Man: Brand New Day uscirà a cavallo tra l'arrivo di Doomsday e Avengers: Secret Wars. L'avventura in solitaria dell'arrampicamuri potrebbe essere . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, clamoroso: Tom Holland è ancora in trattative per tornare nei panni di Spider-Man?

