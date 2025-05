Avellino si prepara alla festa di Santa Rita protettrice dei casi impossibili

Avellino si prepara a celebrare con fervore Santa Rita, la protettrice dei casi impossibili. La città si riempie di devozione in questo periodo di festa, iniziato il 13 maggio con la novena. Il 22 maggio, le strade del centro vibreranno di fede durante la solenne processione, un momento di unità e speranza per tutti i suoi abitanti.

Riporta rainews.it: Grande attesa ad Avellino per il possibile ritorno, già stasera, in serie B. La squadra di mister Biancolino affronta il Sorrento alle 18.30 sul campo di Potenza, per la gara più importante dell ...

S.Av.E. L.ove, festa mamma nelle carceri di Avellino e Salerno

Secondo ansa.it: È un amore che non si lascia rinchiudere quello delle madri detenute per i propri figli e che si celebra oggi, 9 maggio, nella Casa Circondariale "A. Graziano" di Avellino, e il 13 maggio nella Casa C ...

Santa Paolina festeggia i 103 anni di nonna Vita: auguri anche dall’Avellino Calcio

irpinianews.it scrive: Santa Paolina in festa per i 103 anni della signora Vita, storica cittadina santapaolinara e grande tifosa dell’Avellino Calcio. A porgerle gli auguri più affettuosi sono stati il Sindaco Rino Ricciar ...

