Avellino il PD lancia il Cantiere Democratico | Guerra ed Europa si parla tanto ma si agisce poco

Oggi pomeriggio, presso la sala “Spazio Arena” di Avellino, si è svolto il convegno “Il Mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania”. Questo evento, parte del progetto “Cantiere democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro”, evidenzia l'importanza di trasformare le parole in azioni concrete per il Mezzogiorno, tra guerre e sfide europee.

Il Partito Democratico di Avellino lancia “Cantiere Democratico” in vista dei referendum di giugno

Cantiere Democratico, seconda tappa ad Avellino sul “Mezzogiorno in Europa”

Cantiere democratico: idee per il presente, visioni per il futuro

