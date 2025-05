Avellino ecco le previsioni meteo del 17 maggio 2025

Ad Avellino, le previsioni meteo per sabato 17 maggio 2025 indicano una giornata variabile. In mattinata, cieli sereni o poco nuvolosi lasceranno spazio a nubi in aumento nel pomeriggio, con la possibilità di deboli piogge. In serata, ci si aspetta un ulteriore intensificarsi della copertura nuvolosa. Rimanete sintonizzati per dettagli aggiuntivi!

Ad Avellino, sabato 17 maggio 2025, il meteo sarà all’insegna della variabilità. La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, ma nel corso delle ore le nubi saranno in graduale aumento fino a diventare molto nuvolose nel pomeriggio, con possibilità di deboli piogge. In serata si prevede. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, ecco le previsioni meteo del 17 maggio 2025

