Avatar live in concert a Milano il capolavoro di James Cameron in uno spettacolo con orchestra dal vivo

Il 24 e 25 maggio, il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà un evento unico: "Avatar Live in Concert". La proiezione del capolavoro di James Cameron sarà accompagnata dall'Orchestra Italiana del Cinema, che dal vivo darà vita alle emozionanti colonne sonore. Un'esperienza imperdibile che unisce la magia del cinema alla potenza della musica.

Al Teatro Arcimboldi di Milano arriva un appuntamento imperdibile tra musica e cinema. Il 24 e il 25 maggio il palco ospiterà la proiezione del film Avatar con l'orchestra dal vivo. L'evento si chiama 'Avatar live in concert' e sarà musicato interamente dall'Orchestra italiana del cinema che già. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Avatar live in concert, a Milano il capolavoro di James Cameron in uno spettacolo con orchestra dal vivo

