Avanzano i lavori del nuovo supermercato negli spazi dell' ex Amga | inaugurazione entro fine anno

A Ravenna proseguono a ritmo sostenuto i lavori per l'apertura del nuovo supermercato Eurospar nell'area dell'ex Amga, situata tra via di Roma e via Venezia. L'inaugurazione è prevista entro la fine del 2025, e il marchio Despar annuncia l'assunzione di nuovi collaboratori per garantire un servizio di qualità ai clienti.

Avanzano a Ravenna i lavori per il nuovo supermercato Eurospar che sorgerà nell’area dell’ex Amga di Ravenna (tra via di Roma e via Venezia). Come reso noto dallo stesso marchio Despar, l’inaugurazione del punto vendita è programmata entro la fine del 2025 e i nuovi collaboratori saranno una. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Avanzano i lavori del nuovo supermercato negli spazi dell'ex Amga: inaugurazione entro fine anno

