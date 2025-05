Sarà una settimana di chiusure per e stazioni bergamasche sull’ autostrada A4, che riguardano in particolare il casello di Dalmine. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa l’entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, nelle quattro notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 maggio, con orario 21:00-5:00, ma anche dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 maggio e dalle 21:00 di sabato 24 alle 5:00 di domenica 25 maggio. Per la stessa tipologia di lavori sarà chiusa anche la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Brescia dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 maggio e dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 maggio. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ponte Oglio. 🔗Leggi su Bergamonews.it

Autostrada A4, chiusure notturne in vista per le stazioni di Grumello e Dalmine