Autostrada A1 | chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci

L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. Gli automobilisti sono invitati a seguire percorsi alternativi per evitare disagi. Maggiori dettagli nell'articolo completo su Firenze Post.

In entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. I percorsi alternativi L'articolo Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci

Se ne parla anche su altri siti

Scontro tra due auto e furgone sull’A1: un morto, autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Si legge su fanpage.it: Un uomo è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Stradale.

Incidente sull'A1, scontro tra due auto e un furgone: un morto e un ferito

Lo riporta msn.com: Incidente mortale sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 553 in direzione Napoli. Coinvolte due autovetture e un furgone. Sul posto i vigili del fuoco di Roma che hanno estratto e stabilizzato ...

Maxi incidente a catena in autostrada, tra auto della polizia. Atterra l'elisoccorso

Scrive today.it: È successo in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza). I poliziotti erano di rientro dal servizio di scorta ai tifosi del Milan, dopo la finale di Coppa Italia giocata a Roma. Poco ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Blitz Ultima Generazione agli Uffizi di Firenze: volantini e proteste davanti alla Primavera di Botticelli

Il 3 marzo 2024, un gruppo di attivisti di Ultima Generazione ha condotto un blitz presso la Galleria degli Uffizi a Firenze, attaccando volantini sul vetro protettivo dell'opera Primavera di Botticelli e sul muro adiacente.