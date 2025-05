Autopsia dell’Io | il debutto letterario di Giuseppe De Grado tra emozioni ricordi e immagini evocative

"Autopsia dell’Io" segna il debutto letterario di Giuseppe De Grado, un'opera che danza tra emozioni, ricordi e immagini evocative. Attraverso le parole dell'autore, il lettore si inoltra in un labirinto di esperienze, dove ogni pagina svela nuovi aspetti dell'anima e invita a seguire le vicissitudini di un viaggio interiore profondo e rivelatore.

"Autopsia dell'Io" è il primo libro firmato da Giuseppe De Grado, appassionato di libri di saggistica, narrativa e poesia. Durante la lettura sembra di essere entrati in un labirinto e il solo modo per raggiungere l'uscita è quello di seguire le vicissitudini dello scrittore che fa un viaggio.

