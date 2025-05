Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo, come procede la vendita dei biglietti per il Gp di F1 di questo fine settimana? "Bene. Siamo soddisfatti per la buona risposta del pubblico. Ci stiamo avviando a una domenica da tutto esaurito, con un venerdì e un sabato molto buoni per i quali già a inizio settimana eravamo oltre la metà della capienza del circuito. Poi, dal punto di vista commerciale, tutti i settori merceologici vogliono essere presenti. E questo è un bel segnale". L’obiettivo è superare le oltre 200mila presenze del Gp del 2024? "Direi di sì. Ce la possiamo fare, c’è una bella sensazione. Chi non è mai stato a Imola vuole esserci, chi è venuto gli anni scorsi torna". Voglia di non mancare perché potrebbe essere l’ultima gara a Imola? "Non credo. Noi però in questa fase possiamo e dobbiamo pensare solo a fare bella figura, a far vedere cosa siamo in grado di fare come azienda Formula Imola". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Autodromo, la carica di Benvenuti: "Vogliamo dimostrare chi siamo"