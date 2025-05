Autodemolitori a Napoli il convegno nazionale sul futuro della filiera Elv 

Sintesi, proposta e responsabilità condivisa. È con questo spirito che si è svolto a Napoli il convegno nazionale promosso dalla CAR – Confederazione degli Autodemolitori Riuniti, sul tema “Il futuro della filiera ELV: l’evoluzione normativa e le nuove sfide del settore”. Un’occasione di confronto tra tutti gli attori di una filiera strategica per l’ambiente, quella dell’autodemolizione, che ogni anno smaltisce oltre un milione di tonnellate di veicoli a fine vita, fornendo materia prima all’industria del riciclo. Il convegno ha posto al centro il delicato equilibrio tra la sostenibilità ambientale, la competitività economica e un quadro normativo che, troppo spesso, appare contraddittorio e penalizzante per il comparto. Dalla questione dell’esportazione dei ricambi – ostacolata da interpretazioni restrittive delle Dogane che classificano i componenti come rifiuti speciali – alla limitazione della demolizione per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, fino all’assurda richiesta di installazione di rilevatori radiometrici negli impianti, nonostante l’assenza di materiali radioattivi: sono molti i nodi da sciogliere per permettere alla filiera di esprimere appieno il proprio potenziale in chiave di economia circolare. 🔗Leggi su Ildenaro.it