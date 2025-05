AGI - Una donna di 34 anni è stata fermata dalla polizia dopo che ha perso il controllo dell'auto e ha investito un gruppo di tifosi dell'Espanyol prima del derby che ha regalato il titolo di campione di Spagna al Barcellona, giovedì sera. Una quindicina di supporter sono rimasti feriti, alcuni dopo essere stati trascinati da diversi metri, ma nessuno in modo grave. Sul posto sono intervenute una decina di ambulanze: molti contusi sono stati medicati sul posto ma quattro feriti sono stati portati in vari ospedali della città catalana per accertamenti. L'episodio e' considerato un incidente: la donna alla guida dell'utilitaria bianca, trattenuta dagli agenti mentre molti tifosi inveivano contro di lei, non ha precedenti penali ed e' risultata negativa all'alcol test e quello per le droghe. Ora e' indagata per guida pericolosa. 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto travolge 15 tifosi dell'Espanyol prima del derby con il Barcellona