Auto sulla folla nei pressi dello stadio | incidente e omissione di soccorso Tifosi sotto choc

Un tragico incidente ha scosso Barcellona nei pressi del RCDE Stadium, dove un’anziana al volante ha perso il controllo della sua auto, investendo tifosi in attesa del derby tra Espanyol e Barça. La situazione ha generato panico e shock tra i presenti, con almeno 10 feriti e un'accusa di omissione di soccorso.

