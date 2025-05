Auto sulla folla nei pressi dello stadio | incidente e omissione di soccorso Tifosi sotto choc

Panico a Barcellona, dove un’anziana alla guida di un'auto ha investito un gruppo di tifosi nei pressi del RCDE Stadium, causando almeno 10 feriti. L’incidente è avvenuto prima del derby tra Espanyol e Barça, lasciando la folla in choc e sollevando preoccupazioni per un'eventuale omissione di soccorso da parte della conducente.

Barcellona, panico fuori dal RCDE Stadium: un'auto guidata da un'anziana perde il controllo e investe i tifosi prima del derby Espanyol?Barça. Almeno 10 feriti

Barcellona, auto sulla folla nei pressi dello stadio: incidente e omissione di soccorso

Auto sulla folla prima del derby Espanyol-Barcellona: 13 feriti. “Non un attacco deliberato”

