Auto scivola per 60 metri dopo essersi ribaltata | ferito 27enne

Nel pomeriggio di giovedì, un drammatico incidente ha avuto luogo al Julierpass, nel Canton Grigioni, dove un'auto si è ribaltata, scivolando sul tetto per oltre sessanta metri. Il conducente, un 27enne, è rimasto ferito in modo moderato. La dinamica dell'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale in quella zona.

Giovedì pomeriggio, intorno alle 17, un'auto si è ribaltata al Julierpass, nel Canton Grigioni, scivolando sul tetto per oltre sessanta metri prima di fermarsi completamente distrutta. Il conducente, un uomo di 27 anni, è rimasto ferito in modo moderato. L'incidente è avvenuto lungo la strada.

