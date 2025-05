Auto finisce fuori strada e si ribalta | incidente nella notte tra Torre a Mare e Mola

Nella notte tra Torre a Mare e Mola, un grave incidente ha sconvolto la tranquilla serata di giovedì 15 maggio. Un'auto, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada sulla complanare della statale 16, abbattendo il guardrail e ribaltandosi più volte, portando a conseguenze preoccupanti per gli occupanti.

Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 15 maggio, sulla complanare della statale 16, tra Torre a Mare e Mola. Per cause in corso di accertamento, un'auto è finita fuori strada. Nell'impatto, l'auto avrebbe abbattuto il guardrail ribaltandosi più volte e finendo nel.

