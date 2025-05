Auto e moto si scontrano a Firenze grave ragazzo di 27 anni

Un incidente stradale ha sconvolto Firenze oggi pomeriggio. In via Massa, nella zona dell'Isolotto, un'auto e una moto si sono scontrate, causando gravi ferite a un ragazzo di 27 anni, che era in sella alla moto e ha subito una violenta caduta. Le condizioni del giovane destano preoccupazione.

Firenze, 16 maggio 2025 – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, a Firenze. Poco prima delle 16, un'auto e una moto si sono scontrate in via Massa, nella zona dell' Isolotto. Il ragazzo in sella alla moto, 27 anni, è caduto violentemente a terra. Il giovane ha riportato ferite molto gravi tanto che è stato portato all'ospedale di Caregg i in codice rosso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica dello scontro e per regolare il traffico automobilistico che è rimasto bloccato.

