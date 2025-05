Auto contro moto | gravemente ferito un 56enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina a Vitiano, lungo la strada regionale 142, coinvolgendo un'auto e una moto. Il motociclista, un cinquantenne di 56 anni, ha riportato ferite serie ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle 11,05 a Vitiano lungo la strada regionale 142, meglio nota come. Qui si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto. La peggio è andata al motociclista, un uomo di 56 anni che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale.

