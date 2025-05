Auto abbandonata in via Miani rotto un altro vetro | mistero risolto rimossa dopo quasi un anno

l'auto era rimasta dimenticata per quasi un anno. Un problema che ha suscitato malcontento tra i residenti, culminato nell'atto vandalico di ieri. L'arrivo delle autorità ha finalmente portato alla rimozione del veicolo, ponendo fine a una lunga attesa e ripristinando la tranquillità nel quartiere. Un mistero chiuso, ma non senza conseguenze.

Il mistero dell’auto con targa tedesca parcheggiata da mesi in via Miani, nel centro di Como, si è finalmente risolto. Nelle ultime ore, però, la situazione era degenerata ulteriormente: qualcuno, forse esasperato dalla presenza fissa del veicolo, ha rotto anche il vetro laterale destro, dopo che. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Auto abbandonata in via Miani, rotto un altro vetro: mistero risolto, rimossa dopo quasi un anno

