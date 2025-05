Autismo Tupputi denuncia | Ancora fermi i rimborsi ABA 2024 La Regione Puglia rispetti la legge

“È inaccettabile che, a maggio 2025, le famiglie pugliesi attendano ancora i contributi per le terapie ABA relativi al 2024. La Regione ha il dovere di rispettare gli impegni presi.” A lanciare l’allarme è Vito Tupputi, consigliere comunale di Barletta e presidente di Assomeda, associazione impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilitĂ e nell’inclusione sociale. Tupputi punta il dito contro i ritardi nell’erogazione dei fondi previsti dalla Legge Regionale n. 322022, art. 72, regolamentati dalla Delibera di Giunta n. 1584 del 25 novembre 2024. Il contributo è destinato a sostenere le famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico per le spese delle terapie basate su metodi scientificamente validati, come l’ABA (Applied Behavior Analysis), anche se fornite da centri privati non accreditati. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

