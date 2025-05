Aumenta la Tari ma l’immondizia rimane sui marciapiedi

In via Giovanni di Cristina, la situazione è insostenibile: l'immondizia continua a accumularsi sui marciapiedi, mentre la Tari aumenta senza pietà. Rap sembra aver dimenticato questa zona, nonostante sia prevista la raccolta differenziata. È inaccettabile che il servizio non corrisponda alle nuove tariffe. La cittadinanza merita una soluzione e non solo un aumento delle tasse.

Siamo in via Giovanni di Cristina: questa è la situazione da settimane. Rap non viene a rimuovere questo schifo e siamo in zona raccolta differenziata. l'importante è aumentano la Tari.

