Aulla | capriolo trovato morto in un terreno privato Salvato cucciolo

Un cucciolo di capriolo maschio è stato salvato in un terreno privato a Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara). L'animale si trovava accanto alla madre, trovata morta per cause sconosciute. Un episodio toccante che solleva interrogativi sulla fauna selvatica e la sua tutela nella zona.

Un cucciolo di capriolo maschio è stato ritrovato all'interno di un terreno privato in località Chiamici, nel comune di Aulla (Massa Carrara). L'animale si trovava accanto al corpo senza vita di una femmina adulta di capriolo, presumibilmente la madre, deceduta per cause ignote

