Auguri mamma | al Sant' Anna un pomeriggio per sostenere la terapia intensiva neonatale

In occasione della Festa della Mamma, l’associazione ProTin Onlus presenta "Auguri Mamma", un pomeriggio speciale dedicato alle mamme e al sostegno della terapia intensiva neonatale. Vi aspettiamo domenica 18 maggio alle ore 15 nell’auditorium dell'ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia, per celebrare insieme l’amore materno e la solidarietà.

