Attraversa la carreggiata durante la tappa del Giro d’Italia a Napoli | denunciato

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia a Napoli, un 67enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, con precedenti, ha attraversato la carreggiata creando disordini a pochi chilometri dal traguardo, interrompendo il regolare svolgimento della manifestazione.

