Attilio Fontana e il convegno di Remigration | In Italia c' è libertà d' opinione

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, commenta il convegno di remigrazione in programma al teatro Condominio di Gallarate. L'evento, organizzato da esponenti dell'ultradestra europea, solleva interrogativi sulla libertà d'opinione in Italia, mentre il sindaco ha messo a disposizione la location, creando dibattito e tensioni nel panorama politico locale.

Il presidente della Regione Lombardia si esprime sul raduno dell'ultradestra europea che si terrà, salvo sorprese dell'ultim'ora, al teatro Condominio di Gallarate messo a disposizione dal sindaco 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attilio Fontana e il convegno di Remigration: "In Italia c'è libertà d'opinione"

Cosa riportano altre fonti

Il Remigration Summit in un teatro di Gallarate. Il leghista Fontana: “In Italia libertà di pensiero

Lo riporta milano.repubblica.it: A Varese vertice in prefettura per la gestione dell’ordine pubblico: il teatro è di prorietà comunale ma gestito da una società privata ...

Milano, Salvini apre al convegno di estrema destra Remigration: «Non so cosa sia ma non credo che vada vietato»

Da milano.corriere.it: Ieri, se n’è avuta la riprova plastica, con il numero uno della Lega, Matteo Salvini che apre le porte al Remigration summit ... in controtendenza è stato il convegno dedicato alla figura ...

