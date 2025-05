Attaccano adesivi sull' auto della polizia | due giovani finiscono nei guai

Due giovani sono finiti nei guai dopo aver attaccato adesivi su un’auto della polizia. Nella notte tra mercoledì e giovedì, gli agenti hanno denunciato un 22enne napoletano e una 24enne triestina, quest'ultima colpevole anche di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre la polizia era impegnata in servizi di vigilanza.

