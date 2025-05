Atp Roma 2025 Sinner in finale contro Alcaraz | orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner conquista la sua prima finale agli Internazionali di Roma 2025, superando Tommy Paul in semifinale. Ora affronterà Carlos Alcaraz in un attesissimo duello. Scopri l'orario e le modalità per seguire la partita in TV e streaming. Non perdere questo entusiasmante scontro tra due giovani talenti del tennis!

Jannik Sinner batte Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali di Roma 2025, e conquista per la prima volta in carriera la finale nella. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Atp Roma 2025, Sinner in finale contro Alcaraz: orario e dove vederla

msn.com scrive: Jannik Sinner batte Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali di Roma 2025, e conquista per la prima volta in carriera la finale nella competizione di casa..

Sinner oggi agli Internazionali di Roma la sfida a Paul per raggiungere la finale contro Carlos Alcaraz

Secondo vogue.it: Dopo la vittoria agli Australian Open e il periodo di stop per doping, Sinner agli Internazionali di Roma 2025 vuole dimostrare di essere in campo il numero 1 ...

Sinner-Alcaraz, Finale ATP Roma 2025: orario, tv, programma, streaming

oasport.it scrive: Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sul Campo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultimo conquista Roma - annuncia a sorpresa tour stadi 2025

Ho detto che l’anno prossimo mi sarei fermato ma finché ci sarete voi io canterò di nuovo: Ultimo ha sorpreso così i suo 60mila fan - tra cui anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - subito dopo aver cantato 'Vieni nel mio cuore'.