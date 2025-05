Atp Roma 2025 Musetti si arrende ad Alcaraz Addio finale

Lorenzo Musetti si ferma ai piedi della finale dell'ATP di Roma 2025, piegandosi sotto i colpi di Carlos Alcaraz. In una partita resa complicata dal forte vento, lo spagnolo ha avuto la meglio con un punteggio di 6-3, 7-6, dimostrando una maggiore adattabilità alle difficili condizioni del campo.

Roma, 16 maggio 2025 – Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il tennista italiano si ferma a un passo dalla finale a Roma e viene sconfitto da Carlos Alcaraz in due set (6-3, 7-6) in una partita influenzata dal forte vento. Lo spagnolo si è adattato meglio alle difficili condizioni del campo e ha sfruttato il nervosismo di Musetti, che non ha ritrovato la tranquillità necessaria per rimontare. Nel secondo set Musetti si era preso anche un break di vantaggio, ma Alcaraz è riuscito a risalire e nel tiebreak è stato più solido e cinico. Resta comunque il buon torneo di Musetti che può guardare con fiducia al Roland Garros. Ora le speranze italiane sono affidate a Jannik Sinner. Primo set difficile. Partita tra due grandi talenti. Alcaraz è una sorta di Nadal evoluto al tennis moderno, Musetti ha la sensibilità giusta nella mano, anche per il back e le smorzate.

