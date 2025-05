ATP Ginevra 2025 | chi parteciperà? Djokovic torna in gara per preparare il Roland Garros Italia con Sonego e Arnaldi

Nel 2025, l'ATP di Ginevra si preannuncia entusiasmante, con Novak Djokovic pronto a tornare in gara per affinare la preparazione in vista del Roland Garros. L'Italia schiera Lorenzo Sonego e Giulio Arnaldi, protagonisti di un’edizione storica degli Internazionali d’Italia, mentre i tennisti cercano di cogliere l’opportunità per perfezionare il loro gioco.

Gli Internazionali d’Italia corrono veloci verso la conclusione di un’edizione storica che sta regalando straordinarie soddisfazioni all’Italia, il Roland Garros è ormai alle porte. I giocatori si preparano a sfruttare la prossima settimana per rifinire gli ultimi dettagli, in diversi lo faranno sfruttando la possibilità offerta dai due tornei di avvicinamento, l’ATP 500 di Amburgo e l’ATP 250 di Ginevra. Il torneo svizzero presenta un campo di partecipazione di assoluto rilievo, ulteriormente arricchito dalla wild card concessa dagli organizzatori a Novak Djokovic. Il serbo torna alle gare dopo aver deciso di rinunciare agli Internazionali d’Italia e proverà a mettere nelle gambe il maggior numero di partite per presentarsi ai nastri di partenza dell’Open di Francia nelle miglior condizioni possibili. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Ginevra 2025: chi parteciperà? Djokovic torna in gara per preparare il Roland Garros. Italia con Sonego e Arnaldi

