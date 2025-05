Atletica Tebogo passeggia in Diamond League Sibilio vince 4 world lead che spallata di Weber

A Doha, in Qatar, la terza tappa della Diamond League ha brillato per emozioni e prestazioni straordinarie. Atletica in grande forma con Tebogo che conquista la scena, mentre Sibilio si aggiudica il quarto primato mondiale della stagione. Non da meno, Weber si fa notare con una prestazione d'impatto. Una serata da incorniciare per il massimo circuito internazionale.

A Doha (Qatar) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo i due appuntamenti in Cina, spazio a una brillante serata in Medio Oriente condita da una serie di migliori prestazioni mondiali stagionali decisamente interessanti. All’evento, condizionato da un fastidioso vento che ha accompagnato l’intera serata, erano presenti sei italiani: il miglior risultato è stato firmato da Alessandro Sibilio, che ha vinto i 400 ostacoli. Roberta Bruni ha concluso al secondo posto nella gara di salto con l’asta Discreta prova di Filippo Tortu sui 200 metri (quinto in 20.41 alla prima uscita stagionale individuale dopo aver gareggiato alle World Relays), Lorenzo Simonelli deve ancora ritrovare lo smalto sui 110 ostacoli (quinto in 13. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Tebogo passeggia in Diamond League. Sibilio vince, 4 world lead, che spallata di Weber

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Atletica, Tebogo passeggia in Diamond League. Sibilio vince, 4 world lead, che spallata di Weber

Si legge su oasport.it: A Doha (Qatar) è andata in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo i due appuntamenti ...

Atletica, Sibilio vince in Diamond League. Tortu discreto, Bruni sul podio, Simonelli deve ingranare

Secondo oasport.it: Sei italiani hanno partecipato alla terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che è sbarcato a Doha ...

Atletica: Diamond League 2025 - Cordell Tinch nella storia dei 110 ostacoli - Video

Scrive informazione.it: 10.03 per Letsile Tebogo che ha completato il podio precedendo Emmanuel Eseme (10.07), Christian Coleman (10.13) e Rohan Watson (10.18). (Queen Atletica) Nella tappa di Diamond League di Shanghai ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GTA Online: GTA$ e RP doppi al Casinò e Resort Diamond

GTA$ e RP doppi negli incarichi del casinò e nelle missioni della storia di Casinò, ricompense triple nella serie di modalità Competizione al Diamond, diamanti nel caveau e un regalo speciale per i proprietari di Grand Theft Auto: The Trilogy Questa settimana il gioiello del panorama di Los Santos, il Casinò e Resort Diamond, brilla più del solito.