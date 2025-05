Sei italiani hanno partecipato alla terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica che è sbarcato a Doha (Qatar) dopo i primi due appuntamenti andati in scena in Cina. La copertina è tutta per Alessandro Sibilio, che ha vinto i 400 ostacoli e ha conquistato il suo primo successo in questa competizione. Il napoletano è partito in maniera cauta, ma poi sul rettilineo conclusivo si è scatenato e ha trionfato con il tempo di 49.32 lasciandosi alle spalle il turco Ismail Nezir (49.50) e lo sloveno Matic Gucek (49.49). Il vice campione d’Europa ha fatto la differenza sugli ultimi due ostacoli, mostrando una buona condizione fisica al suo debutto stagionale sul giro di pista con barriere dopo l’esordio di due settimane fa sui 400 metri piani (45.82 a Napoli). 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Sibilio vince in Diamond League. Tortu discreto, Bruni sul podio, Simonelli deve ingranare