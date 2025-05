Atletica oggi in tv Diamond League Doha 2025 | orari ordine degli eventi streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 16 maggio, la Diamond League fa tappa a Doha, Qatar, per la sua terza giornata di gare a partire dalle ore 16.48. Dopo gli eventi in Cina, si attende il grande spettacolo dell'atletica con sei atleti italiani in competizione. Scopri orari, ordine degli eventi e come seguire le gare in streaming.

Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il doppio appuntamento in Cina, si resta in Asia per la tradizionale prova di Doha (Qatar) a cui prenderanno parte ben sei italiani. Grande attesa per Filippo Tortu, che tornerà in scena dopo aver guidato la 4×100 alle World Relays: il brianzolo si cimenterà sui 200 metri incrociando il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico, gli statunitensi Courtney Lindsey e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh, il canadese Aaron Brown. Lorenzo Simonelli esordirà sui 110 ostacoli dopo una stagione indoor condizionata dagli infortuni ma culminata con il quarto posto ai Mondiali. Il Campione d’Europa dovrà vedersela con tre dei primi quattro delle ultime Olimpiadi: lo statunitense d’argento Daniel Roberts, il giamaicano di bronzo Rasheed Broadbell, lo spagnolo quarto Enrique Llopis. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, Diamond League Doha 2025: orari, ordine degli eventi, streaming, italiani in gara

Su questo argomento da altre fonti

Atletica oggi in tv, Diamond League Doha 2025: orari, ordine degli eventi, streaming, italiani in gara

Segnala oasport.it: Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di ...

Atletica oggi in tv, Diamond League Keqiao 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

oasport.it scrive: Dopo la tappa inaugurale di sabato scorso a Xiamen, si resta in Cina anche per il secondo appuntamento stagionale della Diamond League 2025. Quest'oggi il ...

Diamond League 2025: programma completo e dove vedere le gare in diretta · Atletica

Riporta olympics.com: La Diamond League 2025 di atletica leggera prevede 15 tappe: scopri di seguito le date, dove si terranno le gare e come seguire gli eventi in diretta e streaming. Dopo la tripletta italiana in Diamond ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Parigi 2024 - ecco l'atletica: orari - programma e azzurri oggi 1 agosto

35 VELA – Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani) 15. Spettacolo - L'atletica leggera scende in campo oggi 1 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024.