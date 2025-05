Atletica oggi Diamond League Doha 2025 | orari tv streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 16 maggio, si svolge la terza tappa della Diamond League a Doha, Qatar, con inizio alle 16.48. Questo prestigioso evento di atletica attirerà l'attenzione del pubblico italiano, grazie alla partecipazione di sei atleti azzurri. Scopri orari e modalità di visione in TV e streaming per non perdere le emozioni di questa competizione internazionale.

Oggi venerdì 16 maggio (a partire dalle ore 16.48) va in scena la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il doppio appuntamento in Cina, si resta in Asia per la tradizionale prova di Doha (Qatar) a cui prenderanno parte ben sei italiani. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A DOHA DALLE 16.48 Grande attesa per Filippo Tortu, che tornerà in scena dopo aver guidato la 4×100 alle World Relays: il brianzolo si cimenterà sui 200 metri incrociando il botswano Letsile Tebogo (Campione Olimpico, gli statunitensi Courtney Lindsey e Kyree King, il liberiano Joseph Fahnbulleh, il canadese Aaron Brown. Lorenzo Simonelli esordirà sui 110 ostacoli dopo una stagione indoor condizionata dagli infortuni ma culminata con il quarto posto ai Mondiali. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, Diamond League Doha 2025: orari, tv, streaming, italiani in gara

