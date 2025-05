Aterosclerosi primi dati progetto Anmco per migliorare qualità cure in tutta Italia

L'aterosclerosi rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica in Italia. Al congresso ANMCO di Rimini, sono stati presentati i dati del progetto "Bring-Up", mirato a migliorare la qualità delle cure e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, responsabili di oltre 230.000 decessi annuali nel Paese. Un passo importante verso una salute cardiaca migliore per tutti.

Presentati i dati di 'Bring-Up' prevenzione al congresso Anmco di Rimini Roma, 16 mag. (Adnkronos Salute) - Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la principale causa di morte in Italia, con oltre 230.00 decessi ogni anno per infarto miocardico, ictus o scompenso cardiaco.

