Atalanta infortunio muscolare per Toloi | le sue condizioni

Brutte notizie per l'Atalanta: Rafael Toloi non sarà disponibile per la sfida di sabato sera contro il Genoa a causa di un infortunio muscolare. Le sue condizioni destano preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico, mentre la squadra si prepara ad affrontare un'importante partita senza il suo difensore chiave.

Brutte notizie per l`Atalanta. Rafael Toloi non è, infatti, stato convocato per la sfida di sabato sera con il Genoa a seguito di un infortunio. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segnala calciomercato.com: Brutte notizie per l`Atalanta. Rafael Toloi non è, infatti, stato convocato per la sfida di sabato sera con il Genoa a seguito di un infortunio al polpaccio sinistro..

Si legge su fantacalcio.it: Rafael Toloi si ferma. Il difensore dell'Atalanta ... ha rimediato una lesione muscolare di lieve entità al flessore della gamba destra, un problema accusato già negli ultimi minuti proprio della ...

Secondo calcioatalanta.it: Per capitan Rafa Tolói, out già contro la Roma, la stagione è già finita. Gli esami strumentali, sostenuti nelle scorse ore, hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo flessore lungo del ...

