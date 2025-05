Atalanta a Genova c’è anche Lookman | in 23 per l’ultima trasferta dell’anno

L'Atalanta si prepara per l'ultima trasferta dell'anno a Genova, con Ademola Lookman tra i convocati. Dopo aver affrontato un infortunio, l'attaccante nigeriano è pronto a contribuire nel penultimo match della stagione, in programma sabato 17 maggio alle 20:45. La squadra di Gasperini spera di chiudere in bellezza la stagione.

Zingonia. C’è anche Ademola Lookman nell’elenco dei 23 convocati diramato da Gian Piero Gasperini per il penultimo match stagionale, che l’ Atalanta disputerà sabato 17 maggio alle 20:45 contro il Genoa. L’attaccante nigeriano ha svolto terapie praticamente per tutta la settimana per curare il problema infiammatorio al tendine d’achille destro che lo perseguita da prima della gara contro la Roma (in cui ha giocato e segnato), ma al Ferraris ci sarà. Non è detto che sia titolare, visto che Samardzic e Brescianini potrebbero trovare spazio nel tridente, come Sulemana a centrocampo. Recupera anche Palestra per dare un’alternativa sull’out di destra, mentre resta sempre ai box Toloi, che ha una lesione di primo grado al polpaccio: la sua stagione è già finita e potrebbe essere stata l’ultima con la maglia dell’Atalanta. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, a Genova c’è anche Lookman: in 23 per l’ultima trasferta dell’anno

