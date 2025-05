ATA 24 mesi | scadenza novità e istruzioni operative per la domanda 2025

Il termine per presentare la domanda per le graduatorie ATA di prima fascia scade il 19 maggio alle ore 14:00. Per l'anno scolastico 2025/26, si segnale che il profilo di operatore dei servizi agrari è sospeso, pertanto non è possibile inserire il relativo servizio sul profilo di collaboratore scolastico. Ecco le novità e le istruzioni operative.

Il termine per presentare la domanda per le graduatorie ATA di prima fascia scade il 19 maggio alle ore 14:00. Per l’anno scolastico 202526, il profilo di operatore dei servizi agrari resta sospeso, quindi la piattaforma non consente l’inserimento del relativo servizio sul profilo di collaboratore scolastico. Tuttavia, l’area AS degli operatori non è formalmente . ATA 24 mesi: scadenza, novità e istruzioni operative per la domanda 2025 Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Ne parlano su altre fonti

Graduatorie ATA 24 mesi, servizio contratti PNRR e Agenda Sud valido anche per l’anno scolastico 2025/2026. NOTA

Secondo orizzontescuola.it: Nota Ministero dell'Istruzione e del Merito per la corretta compilazione della domanda ATA 24 mesi, in scadenza il 19 maggio ore 14 in seguito alla conversione in legge 9 maggio 2025 del decreto-legg ...

Graduatorie ATA 24 mesi, come funzionano immissioni in ruolo e supplenze. RISPOSTE AI QUESITI

Da orizzontescuola.it: Condotto da Andrea Carlino, il Question time del 15 maggio ha visto la partecipazione di Bartolo Cozzolino, assistente amministrativo ed esperto di normativa scolastica, che ha risposto alle domande d ...

In quale provincia presentare la domanda ATA 24 mesi? Ecco tutti i chiarimenti utili

Come scrive ticonsiglio.com: Facciamo chiarezza su come capire in aule provincia presentare la domanda per le graduatorie ATA 24 mesi 2025. Ecco quali sono le disposizioni del Ministero dell'istruzione sulla scelta della provinci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS L'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.