Asus ROG Harpe Ace Mini | un mouse da gaming compatto con prestazioni da primi della classe – la prova

Il ROG Harpe Ace Mini è un mouse da gaming compatto pensato per chi gioca a FPS a livello competitivo o per chi vuole il massimo della precisione, adottando soluzioni comuni con il mouse top di gamma di Asus, il ROG Harpe Ace Extreme di cui abbiamo scritto alcune settimane fa. Con un peso di soli 49 grammi, appena 2 in più rispetto all’extreme (che utilizza però la fibra di carbonio), mantiene una leggerezza incredibile grazie alle dimensioni ridotte piuttosto che all’uso di materiali ultraleggeri. Parlando di precisione invece, il mouse compatto della linea da gaming di Asus adotta lo stesso sensore ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI del fratello maggiore, se sbagliate un colpo, non potrete dare la colpa al mouse! Una volta in mano, l’Harpe Ace Mini sembra quasi impalpabile, soprattutto se confrontato con modelli più massicci. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

