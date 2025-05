Asti rapina supermercato e farmacia con un coltello | 45enne incastrato dai video e arrestato

Un uomo di 45 anni è stato arrestato ad Asti per aver rapinato un supermercato e una farmacia, utilizzando un coltello per minacciare le vittime. Gli episodi, avvenuti in meno di dieci giorni, hanno trovato riscontro nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno facilitato l'identificazione e l'arresto del rapinatore.

Asti, chi è il rapinatore con la mascherina accusato di tre colpi in corso Alessandria

lanuovaprovincia.it scrive: Silenzio: si è avvalso della facoltà di non rispondere Salvatore Cestari, l’uomo di 45 anni arrestato dalla Squadra Mobile di Asti per una serie di rapine e furti a batteria compiuti in dieci giorni ...

