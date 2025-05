Assunzione da GPS per il ruolo il 2025 26 è l’ultimo anno Esclusi i percorsi Indire? CHIARIMENTI

Il 2025-26 segna l'ultimo anno di assunzione da GPS, escludendo i percorsi indiretti. Durante il question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Chiara Cozzetto, è emersa la questione della proroga delle procedure di assunzione, con implicazioni significative per il futuro del reclutamento dei docenti.

Nel question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa al futuro del reclutamento dei docenti. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di proroga della procedura di assunzione da GPS finalizzata al ruolo prevista dall’art. 59 del DL 732021. L'articolo Assunzione da GPS per il ruolo, il 202526 è l’ultimo anno. Esclusi i percorsi Indire? CHIARIMENTI . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

