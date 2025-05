Associazioni culturali sociali e sportive | 59mila euro di contributi dal Comune di Villorba

L'amministrazione comunale di Villorba dimostra il suo impegno per l'associazionismo, destinando 59mila euro di contributi a circa venti realtà culturali, sociali e sportive del territorio. Questi fondi mirano a sostenere e valorizzare le iniziative locali, promuovendo una comunità attiva e coesa. La partecipazione delle associazioni è fondamentale per il benessere della comunità villorbese.

🔗Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Associazioni culturali, sociali e sportive: 59mila euro di contributi dal Comune di Villorba

