Associazione Torrione Eventi APS | consegna della pergamena al sindaco e al capostaff

L’Associazione Torrione Eventi APS è entusiasta di invitare la comunità alla cerimonia di consegna della pergamena di “Torrione in Sport”, che si svolgerà mercoledì 22 maggio alle ore 10:30 in Piazza Gian Camillo Gloriosi. Durante l’evento, saranno premiati il sindaco e il capostaff per il loro impegno nel promuovere attività sportive nel quartiere.

L’Associazione Torrione Eventi APS è lieta di annunciare che mercoledì 22 maggio alle ore 10:30, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, nel cuore del quartiere Torrione, si terrà la cerimonia di consegna della pergamena di “Torrione in Sport”. Il riconoscimento sarà consegnato dal Direttivo. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Associazione Torrione Eventi APS: consegna della pergamena al sindaco e al capostaff

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Associazione Torrione Eventi APS: consegna della pergamena al sindaco e al capostaff

Secondo salernotoday.it: L’Associazione Torrione Eventi APS è lieta di annunciare che mercoledì 22 maggio alle ore 10:30, in Piazza Gian Camillo Gloriosi, nel cuore del quartiere Torrione, si terrà la cerimonia di consegna de ...

"Torrione in Sport”: il 4 maggio una giornata all’insegna di benessere e inclusione

Da salernotoday.it: Una mattinata dedicata al movimento, all’inclusione e alla socialità: sabato 4 maggio, dalle 10.30, Piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno ospiterà “Torrione in Sport”, evento gratuito promosso dall’A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

The Sims rivela la roadmap dei prossimi contenuti ed eventi

Oggi, Maxis ed EA hanno pubblicato una roadmap di The Sims 4, offrendo ai giocatori un'anteprima dei contenuti e delle entusiasmanti attività che li coinvolgeranno quest'estate! I Simmini potranno trascorrere del tempo di qualità con la natura grazie a un Expansion Pack dedicato alle attività all’aria aperta, ottenere un fantastico lavoro estivo con un nuovo Game Pack creativo e godersi un'ondata di aggiornamenti del gioco base.