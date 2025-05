Associazione Musicale Bellini chiude alla grande la stagione dei concerti | sul palco l' Orchestra Sinfonica del Corelli

L'Associazione Musicale V. Bellini celebra la conclusione della stagione concertistica 2024/2025 con un grande evento: il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio A. Corelli, diretta da Francesco Ommassini. Domenica 18 maggio, l'Auditorium del Palazzo della Cultura "Antonello" ospiterĂ un'esibizione imperdibile, promettendo emozioni e grande musica per tutti gli amanti delle arti.

Con il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio A. Corelli, diretta da Francesco Ommassini, in programma domenica 18 maggio all'Auditorium del Palazzo della cultura "Antonello", si conclude la stagione concertistica 20242025 dell'Associazione Musicale V. Bellini.

