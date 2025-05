Assegno unico Inps | quando arriva a maggio 2025 come cambiano gli importi dopo la rivalutazione

A maggio 2025, l'assegno unico dell'INPS seguirà un calendario consolidato, ma con importanti aggiornamenti sugli importi a causa della rivalutazione. Gli accrediti per le domande senza variazioni inizieranno il 20 maggio. Scopriamo insieme le novità e cosa aspettarci per il mese in arrivo.

Per il mese di maggio 2025, i pagamenti dell’assegno unico seguiranno un calendario ormai consolidato, ma con alcune novità importanti. L’Inps ha confermato che, per le domande senza variazioni, gli accrediti partiranno dal 20 maggio. L'articolo Assegno unico Inps: quando arriva a maggio 2025, come cambiano gli importi dopo la rivalutazione . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

