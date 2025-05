Assassinato dalla mafia a colpi di lupara | 70 anni fa l' omicidio di Salvatore Carnevale

Settanta anni fa, il 1955, il segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Carnevale, venne assassinato dalla mafia a colpi di lupara. Oggi, a Sciara, si commemorano la sua memoria e il suo sacrificio nell'ambito della seconda edizione della Settimana della LegalitĂ , un momento per riflettere sulla lotta contro le ingiustizie e l'illegalitĂ .

Oggi a Sciara la giornata del ricordo di Salvatore Carnevale, il segretario della Camera del Lavoro ucciso nel 1955, nel 70° anniversario del suo omicidio mafioso. La commemorazione si è svolta nell’ambito della seconda edizione della Settimana della LegalitĂ , organizzata dal Comune di Sciara. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Assassinato dalla mafia a colpi di lupara: 70 anni fa l'omicidio di Salvatore Carnevale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mafia, tre vittime della lupara in campagna: l’indagine 32 anni dopo

Come scrive livesicilia.it: La riapertura tirava in ballo colui che per la Dda sarebbe il nuovo capo della mafia in paese, ovvero Turi Sangani, fratello di Oliviero. La verità sulle armi Ma “l’elemento nuovo” emerso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Esclusiva intervista a Salvatore Parolisi, l'uomo condannato per l'omicidio della moglie: Non parla da anni, ma si aprirĂ domani sera su Chi l'ha visto?

Dopo la condanna definitiva per l'omicidio della moglie, Salvatore Parolisi rompe il silenzio in un'intervista esclusiva a Chi l'ha visto?.