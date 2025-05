Assalto alla yogurteria scatta il daspo urbano per due giovanissimi

Due giovanissimi sono stati colpiti da daspo urbano dopo aver assaltato la yogurteria di via Madonna del Prato, minacciando il titolare e creando panico. L'episodio, avvenuto il 1 aprile, ha trasformato una tranquilla serata aretina in un incubo, con un video che ha documentato la violenza della situazione.

Assaltarono la yogurteria di via Madonna del Prato, minacciarono il titolare e manifestarono atteggiamenti intimidatori: due giovanissimi trasformarono una tranquilla serata in un vero e proprio incubo. Era il 1 aprile scorso quando il violento episodio scosse Arezzo: il video che riprendeva i. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Assalto alla yogurteria, scatta il daspo urbano per due giovanissimi

Assalto alla yogurteria, scatta daspo urbano del questore per due giovani (uno minorenne): locali vietati per due anni

Segnala corrierediarezzo.it: Assalto alla yogurteria di via Madonna del Prato di Arezzo, arrivano provvedimenti per due giovanissimi ritenuti responsabili. La Polizia di Stato adotta misure contro la "mala movida". Emessi dal Que ...

Arezzo, minacciano il titolare con una bottiglia e devastano la yogurteria: scatta il Daspo urbano

virgilio.it scrive: Due giovani ad Arezzo colpiti da D.A.C.Ur. per minacce e disordini in una yogurteria. Misure per prevenire la mala movida.

