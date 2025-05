Aspettando San pellegrino in fiore Troncarelli | 2mila euro per 60 piantine

Aspettando San Pellegrino in Fiore si posiziona al centro del dibattito consiliare. La consigliera PD Alessandra Troncarelli interroga la sindaca Chiara Frontini e l'assessora Katia Scardiozzi riguardo ai 2.000 euro spesi per 60 piantine destinate all'abbellimento delle fontane di piazza delle... Un tema di rilievo per la comunità e la valorizzazione del territorio.

Aspettando San Pellegrino in Fiore finisce sotto i riflettori del consiglio comunale. Ad interrogare la sindaca Chiara Frontini e l'assessora Katia Scardiozzi è la consigliera del Pd Alessandra Troncarelli, in merito alle spese dell'amministrazione per l'abbellimento delle fontane di piazza delle. 🔗Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Aspettando San pellegrino in fiore, Troncarelli: "2mila euro per 60 piantine"

Su questo argomento da altre fonti

Aspettando San Pellegrino in Fiore da venerdì 25 a domenica 27 aprile

Si legge su occhioviterbese.it: Si chiama Aspettando San Pellegrino in Fiore la tre giorni di appuntamenti che precederà l’edizione 2025 di San Pellegrino in Fiore. Da venerdì 25 a domenica 27 aprile nel centro storico cittadino ...

Aspettando San Pellegrino – da venerdì 25 a domenica 27 aprile

Secondo newtuscia.it: NewTuscia – VITERBO – Si chiama Aspettando San Pellegrino in Fiore la tre giorni di appuntamenti che precederà l’edizione 2025 di San Pellegrino in Fiore. Da venerdì 25 a domenica 27 ...

Aspettando San Pellegrino in Fiore, tre giorni di appuntamenti nel centro storico di Viterbo

Segnala tusciaup.com: I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Benvenuto a Night City! Loro ti stanno già aspettando…

CD PROJEKT RED dà il benvenuto a Night City ai giocatori di tutto il mondo: Cyberpunk 2077 — il nuovo RPG action-adventure open world – è finalmente qui! In Cyberpunk 2077 i giocatori vestono i panni di V, un mercenario ambizioso, nella megalopoli futuristica di Night City, una città governata dalle Corporation e ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche cibernetiche dei corpi.