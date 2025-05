Aspettando il Giro a Pisa inaugura la mostra a Palazzo Blu

Aspettando il Giro d'Italia, Palazzo Blu a Pisa ospita una mostra imperdibile. In vista della cronometro del 20 maggio, la città si anima con eventi come mostre, talk, biciclettate e cene a tema. Un'iniziativa che celebra la passione per il ciclismo e l'arte, rendendo omaggio alla storica corsa rosa.

PISA – Proseguono gli eventi in attesa della tappa pisana del Giro d’Italia, la cronometro con partenza da Lucca, in programma martedì (20 maggio). Il cartellone Pisa fa il Giro. Aspettando la corsa rosa prevede mostre, talk, convegni, biciclettate, cene a tema e degustazioni, proiezioni cinematografiche e, naturalmente, tante occasioni per conoscere le storie e i personaggi del ciclismo. Oggi (16 maggio) a Palazzo Blu si inaugura alle 11,30 la mostra Storie pisane del Giro d’Italia, una selezione di immagini dagli archivi fotografici Allegrini e Frassi, della Fondazione Pisa, per ripercorrere i passaggi storici della corsa rosa in città. Parteciperanno all’inaugurazione Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu, Michele Conti, sindaco di Pisa, Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa, Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa e Renzo Castelli, curatore della mostra. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

