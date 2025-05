Asma zero week | la nona edizione in Campania appuntamento a Battipaglia

Torna in Campania, a Battipaglia, la nona edizione di Asma Zero Week. Dal 12 al 16 maggio e dal 26 al 30 maggio, l'iniziativa offre consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma non controllato in circa 30 centri specializzati in tutta Italia. Prenota il tuo appuntamento al Numero Verde 800...... e migliora la tua salute respiratoria.

Torna Asma Zero Week, l’evento nazionale che mette a disposizione dal 12 al 16 maggio e dal 26 al 30 maggio consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma non controllato in circa 30 Centri di pneumologia e allergologia specializzati in tutta Italia, prenotabili al Numero Verde 800. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Asma zero week: la nona edizione in Campania, appuntamento a Battipaglia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Asma zero week: la nona edizione in Campania, appuntamento a Battipaglia

Scrive salernotoday.it: Torna Asma Zero Week, l’evento nazionale che mette a disposizione dal 12 al 16 maggio e dal 26 al 30 maggio consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma non controllato in circa 30 Centri ...

Anche a Caserta la nona edizione di Asma Zero Week: consulenze mediche gratuite contro l’asma

Riporta casertaweb.com: Scopri tutti i dettagli riguardo Anche a Caserta la nona edizione di Asma Zero Week: consulenze mediche gratuite contro l'asma . Solo notizie aggiornate su Caserta Web.

Asma Zero Week, dal 26 al 30 maggio consulenze gratuite per pazienti con asma non controllato

Segnala liguria.bizjournal.it: Anche in Liguria torna la nona edizione di Asma Zero Week, l'evento nazionale che mette a disposizione dal 26 al ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

LEVOIT Purificatore d'Aria per Allergie e Asma -25% Sconti e Offerte

LEVOIT Purificatore d'Aria per Allergie e Asma, Filtro HEPA H13, CADR 187m³/h, 40m², 24dB, Depuratore Rimuove 99,97% di Peli Polvere Pollini Muffe Fumo Odori, Modalità di Sonno&Timer, Per Casa Uffcio.