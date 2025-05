asfaltature e sfalci di primavera

Pianoro si rifà il look. Asfaltature, rifacimento della segnaletica, sfalci nei parchi e nelle aree verdi. Si tratta di giorni di intenso lavoro a Pianoro, dove la giunta del sindaco civico Luca Vecchiettini sta portando avanti una forte attività di miglioramento della qualità del territorio. A spiegare gli interventi in corso è la stessa amministrazione comunale in una nota: "Sono partiti i lavori di asfaltatura nel centro di Pianoro. Le vie interessate dai cantieri che si svolgeranno in questi giorni saranno: via Libertà , via Gramsci, via Marconi, via Risorgimento, via Ariosto, via Padre Marella, parte di via dello Sport. A queste aree del centro del paese si aggiungono anche i lavori nella frazione di Pian di Macina e per la precisione in via I Maggio e in via Casalini". L’amministrazione Vecchiettini, poi, aggiunge: "Nei prossimi giorni partiranno i lavori di segnaletica orizzontale lungo la Futa ss65, ovvero la via Nazionale e la via Andrea Costa, e su via Donini, che era stata già recentemente asfaltata. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

